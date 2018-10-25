Депутаты парламента Северной Осетии приняли постановление о закрытии "Электроцинка"

25 Окт. 21:47 2018-10-25T22:13:41+03:00

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Депутаты парламента Северной Осетии на заседании в четверг единогласно приняли обращение с требованием закрыть завод "Электроцинк" во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

- В заседании участвовали более 60 депутатов, они единогласно приняли обращение с требованием закрыть завод "Электроцинк". Всего в парламенте Северной Осетии 70 депутатов, - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, обращение с требование закрыть завод было представлено парламентарием Тимуром Ортабаевым. В обращении в качестве адресатов значились представители федеральных властей, руководство самого предприятия, а также различные министерства и ведомства федерального уровня.

Напомним, о пожаре на заводе "Электроцинк" во Владикавказе прессе стало известно в в ночь на 21 октября. Площадь крупного пожара составляла примерно около 4,5 тыс. кв. м. Во время тушения погиб пожарный, еще двое тяжело пострадали. Пожар был ликвидирован. Завод приостановил временно свое производство, он намерен возобновить работу после полной оценки ущерба, понесенной от пожара.