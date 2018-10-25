2018-10-25T13:01:38+03:00
Происшествия

84 ребенка из Ставропольского края не могут попасть домой из-за наводнения в Туапсе

Дети ехали на поезде после соревнований, но железнодорожные пути затопило
Алена БЕЛЯЕВА
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Детей скоро вернут домой. Фото: КубаньСПАСДетей скоро вернут домой. Фото: КубаньСПАС
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84 ребенка из Ставрополя стали невольными заложниками в Туапсе из-за сильнейших ливней, которые затопили город 24 октября. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении МЧС, школьники приехали в Краснодарский край на конкурс народного танца. Ребята выступили в Сочи и уже выехали домой на поезде "Адлер - Владикавказ".

Из-за того, что железнодорожные пути оказались затоплены, движение поездов было закрыто и маленькие ставропольцы не смогли вернуться домой.

Губернатор Ставрополья вместе с главой краевого ГУ МЧС приняли решение отправить к детям оперативную группу спасателей и пассажирский автобус, чтобы они смогли покинуть Туапсе в составе колонны при сопровождении полиции и представителей экстренного ведомства.

Напомним, более десятка населенных пунктов оказались затоплены в Краснодарском крае из-за сильнейших ливней. Кроме того, поток разрушил мост на дороге Туапсе - Майкоп. В результате подтопления два человека погибли, один пропал без вести и еще двое оказались в больнице.В Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации.

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