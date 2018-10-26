2018-10-26T10:21:02+03:00
Общество

Лиза Пескова накормила Рамзана Кадырова

Дочь пресс-секретаря президента научилась готовить чеченские национальные блюда
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: Instagram Лизы ПесковойФото: Instagram Лизы Песковой
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Дочь руководителя пресс-службы президента России Дмитрия Пескова посетила на днях Грозный, где встретилась с Рамзаном Кадыровым. И оставила об этом отдельную запись в Instagram.

- В нашей семье все женщины умеют и любят готовить, и я - не исключение, хоть опыта мне набираться ещё долго. Несмотря на то, что я очень рано начала жить одна, по-настоящему готовить я захотела научиться только лет в семнадцать.

Лиза призналась, что в Чеченской Республике она училась готовить национальные блюда - Жижиг-Галнаш (мясо с галушками) и чеченские лепёшки - Чепалгаш (с творогом), Хингалаш (с тыквой), Далныш (с мясом)

- Отдельное спасибо хочу сказать повару Амине за интересные уроки и раскрытые кулинарные секреты, - написала девушка - И, конечно же, благодарю Рамзана Ахматовича за мою возможность не только полюбоваться прекрасной красотой Чеченской Республики, но и научиться многим полезным, необходимым в жизни вещам!

Лиза Пескова опубликовала в Instagram и свое фото за общим накрытым столом с Рамзаном Кадыровым.

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