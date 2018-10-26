«Единство. Солидарность. Справедливость»: Федерация профсоюзов Ставрополья отметила 70-летний юбилей

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-26T14:41:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздравить краевой профсоюзный актив со знаменательным юбилеем прибыли председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, представители краевой исполнительной и законодательной власти, внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, работодательского комплекса края, коллеги из территориальных объединений профсоюзов СКФО.

Открывая заседание, председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края Татьяна Чечина отметила основные исторические вехи большого пути краевого объединения профсоюзов и итоги, с которыми оно подошло к своему 70-летию.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил ШмаковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Федерация профсоюзов края - одна из первых в стране освоила систему социального партнерства, включилась в бюджетный процесс региона на стадии его обсуждения и формирования межбюджетных отношений, на профессиональной основе выстроила работу своих представительств в муниципальных образованиях, что конвертировалось в конкретные результаты по решению социально-трудовых проблем ставропольцев.

За последние годы ФПСК неоднократно добивалась выделения из бюджета региона многомиллионных средств на повышение зарплаты низкооплачиваемых категорий работников, не предусмотренное федеральным законодательством. Ставропольские профсоюзы выступили главными экспертами в реализации майских Указов Президента РФ на Ставрополье в части повышения оплаты труда бюджетников. Благодаря включению в краевое трехстороннее соглашение профсоюзной инициативы, обязавшей работодателей производственного сектора платить «минималку» своим работникам на уровне прожиточного минимума, в регионе их уравнивание произошло на 3 года раньше федерального решения. Также удалось добиться сохранения так называемых «пустынных», безводных», «сельских» выплат и др.

- Вместе с тем мы видим и свою меру ответственности в том, что по уровню зарплаты наш край находится в шестом десятке рейтинга субъектов РФ. Поэтому, исходя из поставленных новым майским Указом Президента РФ задач, мы будем добиваться реализации в новом краевом трехстороннем соглашении наших инициатив о ежегодной обязательной индексации зарплаты работников, доведения краевой «минималки» до 1,5 прожиточных минимума, - заявила профсоюзный лидер Татьяна Чечина.

Успехов в достижении поставленных целей ФПСК пожелал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков:

- Федерация профсоюзов Ставрополья – одно из самых работоспособных и действенных территориальных объединений ФНПР. Проблемы есть у всех, но здесь умеют их решать. Мы поддерживали и будем его поддерживать, - заявил он ранее на брифинге для СМИ региона.

Лидер российских профсоюзов также рассказал о позициях и действиях ФНПР в современных условиях. Так, повышение пенсионного возраста в стране, против которого они выступали с самого начала, Михаил Шмаков назвал «не соответствующим интересам населения». Но для профсоюзов это только начало борьбы, поскольку россиянам собираются добровольно-принудительно навязать индивидуальный пенсионный капитал, который, скорее всего, повторит судьбу канувшего в лету накопительного элемента пенсии.

- Добровольно – да, обязательно – нет. Надо бороться за достойную зарплату, которой будет хватать не только на еду и одежду, - подчеркнул глава ФНПР.

Зампредседателя правительства региона, координатор краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ирина Кувалдина отметила заметную роль ставропольских профсоюзов в системе социального партнерства и конкретные результаты работы по улучшению положения трудящихся ставропольцев. По ее словам, благодаря вышеупомянутой профсоюзной инициативе о доведении краевой «минималки» до прожиточного минимума в производственном секторе почти 10 тыс. работникам доначислено свыше 24 млн. руб.

Председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края Татьяна Чечина (слева) вручила награды профактивистам

После поздравлений старания профсоюзных активистов отметили наградами, а для всех собравшихся выступили с творческими номерами молодые профактивисты.