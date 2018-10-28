Кадыров: Чечня будет самостоятельно добывать нефть

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-28T13:23:49+03:00

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров возлагает большие надежды на развитие нефтедобывающей промышленности в регионе. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвящённой передаче предприятия «Чеченнефтехимпром».

— Переговоры были длительными и упорными. Мы понимали, что нам необходимо вернуть «Чеченнефтехимпром», потому что это может стать отличным трамплином для дальнейшего экономического развития республики. И вот, 25 октября нам, наконец, его полностью передали,, — сообщил Рамзан Кадыров.

Руководство Чеченской Республики много лет безуспешно предпринимало попытки вернуть себе контроль над нефтегазовыми активами. Главным препятствием был тот факт, что частью имущества «Чеченнефтехимпрома» распоряжался «Грознефтегаз», находящийся под контролем «Роснефти». Однако после переговоров с Игорем Сечиным в 2017 году Рамзану Кадырову удалось договориться о передаче контрольного пакета — 51% акций. Остальные активы уже принадлежали Чечне.

По оценкам экспертов PwC, доля «Роснефти» стоила порядка 12,5 миллиарда рублей, однако сам глава Чечни называл эту цифру «необъективно завышенной».

— Теперь развитие «Чеченнефтехимпрома» станет нашим основным направлением. Мы сможем добывать нефть, строить заводы, предлагать возможности инвесторам. У нас уже есть ряд заинтересованных компаний. Они проявляли интерес еще в начале нашей работы по передаче. Мы активно занимаемся этим вопросом, — резюмировал Кадыров.

Теперь все около двух тысяч земельных участков площадью 7740 гектаров, а также 1100 нефтяных скважин, по распоряжению президента РФ Владимира Путина, вернулись под контроль Чеченской Республики.

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