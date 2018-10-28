Мэр Дербента отказался от зарплаты в пользу бедняков

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-28T14:35:59+03:00

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Новый мэр Дербента Хизри Абакаров отказался от зарплаты. Каждый месяц деньги, а это около 75 тысяч рублей, будут раздавать нуждающимся. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе городского муниципалитета.

— Хизри Абакаров поручил нам определить круг малообеспеченных семей, живущих в бедности. Вся его зарплата ежемесячно будет уходить на их поддержку. При этом список будет расширяться и обновляться, чтобы какие-то минимальные деньги получили все нуждающиеся, — сообщили в пресс-службе.

На что будет жить сам новый градоначальник в администрации не уточняют. Напомним, что Хизри Абакаров был избран главой Дербента 16 октября, единогласным решением всех 35 депутатов городского собрания.

Сам Абакаров является близким другом и сподвижником члена Совета Федерации РФ, миллиардера Сулеймана Керимова. После избрания сенатор лично приехал поздравить своего протеже, а также пообещал в пять раз увеличить городской бюджет. Для этого он собирается подарить Дербенту баснословную сумму в 1,5 миллиарда рублей. Несмотря на это, затея Керимова может провалиться, ведь, согласно законодательству, муниципалитет может получить только 16% от этой суммы.

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