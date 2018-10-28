2018-10-28T14:35:59+03:00
Общество

Мэр Дербента отказался от зарплаты в пользу бедняков

Недавно возглавивший администрацию Хизри Абакаров ежемесячно будет отдавать деньги малообеспеченным жителям города
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Хизри Абакаров отказался от зарплаты градоначальника в пользу бедных. Фото: пресс-служба администрации ДербентаХизри Абакаров отказался от зарплаты градоначальника в пользу бедных. Фото: пресс-служба администрации Дербента
Изменить размер текста:

Новый мэр Дербента Хизри Абакаров отказался от зарплаты. Каждый месяц деньги, а это около 75 тысяч рублей, будут раздавать нуждающимся. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе городского муниципалитета.

— Хизри Абакаров поручил нам определить круг малообеспеченных семей, живущих в бедности. Вся его зарплата ежемесячно будет уходить на их поддержку. При этом список будет расширяться и обновляться, чтобы какие-то минимальные деньги получили все нуждающиеся, — сообщили в пресс-службе.

На что будет жить сам новый градоначальник в администрации не уточняют. Напомним, что Хизри Абакаров был избран главой Дербента 16 октября, единогласным решением всех 35 депутатов городского собрания.

Сам Абакаров является близким другом и сподвижником члена Совета Федерации РФ, миллиардера Сулеймана Керимова. После избрания сенатор лично приехал поздравить своего протеже, а также пообещал в пять раз увеличить городской бюджет. Для этого он собирается подарить Дербенту баснословную сумму в 1,5 миллиарда рублей. Несмотря на это, затея Керимова может провалиться, ведь, согласно законодательству, муниципалитет может получить только 16% от этой суммы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сулейман Керимов подарит Дагестану 1,5 миллиарда рублей

Сенатор пообещал спонсировать город Дербент, оказавшийся под управлением его помощника (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Пять главных вопросов о том, как получить качественную и своевременную медпомощь по полису ОМС в 2018 и в 2019 году
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие эксперты рассказали о правах, новых возможностях пациентов в системе ОМС и дали советы, как воспользоваться такими гарантиями на практике
Хочу к маме в Италию: школьник судится с отцом-бизнесменом, чтобы уехать из России
Новосибирский восьмиклассник пишет чиновникам письма, в которых отрекается от строгого родителя. Папа мальчика уверен, что сына настраивают против него бывшая жена и теща [видео]
Новости 24