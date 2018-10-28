Кадыров: Мейвезер хочет получить гражданство и переехать в Грозный
Рамзан Кадыров заявил, что легендарный боксёр, 12-кратный чемпион мира Флойд Мейвезер хочет получить российское гражданство и переехать в в Грозный. Об этом глава Чеченской Республики сказал в ходе большой пресс-конференции, прошедшей сегодня в Грозном.
— Мы с Флойдом хорошие друзья, братья. Когда он приезжал к нам в прошлый раз, на юбилей столицы Чечни, он говорил, что приезжает сюда, как домой. Его слова: «Я хочу в Чечне построить дом, хочу жить в Грозном, хочу получить гражданство России», — рассказал Рамзан Кадыров.
Продолжая тему, чеченский лидер сообщил, что, к сожалению, бой Мейвезера с Нурмагомедовым вряд ли возможно провести на территории России. По его словам, чтобы привезти на Московский ринг звезду такого уровня, нужно 200-250 миллионов долларов.
— По моим подсчётам, сейчас никто не потянет такую сумму — это будет экономически невыгодно. Однако, если Флойд всё же захочет драться с Хабибом в России, мы всегда будем готовы его принять в Грозном. У нас есть все необходимые условия и опыт проведения подобных поединков, соревнований, чтобы сделать всё на высшем уровне, — заявил глава Чеченской Республики.
Напомним, что бой между дагестанцем Нурмагомедовым и американцем Мейвезером состоится в 2019 году. Желая порадовать отечественных болельщиков, Хабиб предлагал провести поединок на стадионе «Лужники» в Москве.
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