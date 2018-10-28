Тина Канделаки предложила отправлять чиновников голодать к Кадырову

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-28T17:48:42+03:00

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Тина Канделаки считает, что в Чечне нужно построить клиники по голоданию для чиновников и реабилитационные центры для наркоманов и алкоголиков. По её словам, глава республики Рамзан Кадыров сможет обеспечить строгий контроль за процессом, а невероятная красота местной природы поспособствует выздоровлению.

— Если стратегически смотреть на проблему алкоголизма и наркомании в стране: сколько ребят спотыкается об эту проблему? Поговорите с детьми, наркотики никогда не были так доступны, как сегодня, — написала Канделаки в Telegram. — Все начинается со школы! Поэтому хороший рехаб (реабилитационный центр, — прим.ред.) на природе дающий человеку возможность восстановиться и понять свои ошибки, будет пользоваться спросом.

Мы все шутим, что Рамзан Кадыров всех перевоспитает, но давайте вообще подумаем об этой проблеме с точки зрения плана, а не одного человека. В горных районах Чечни — Ножай-Юрт, Шатой, Шарой, Итум-Кали есть много красивых мест. Уверена, лидер республики обеспечит безопасность, и при таком правильном медицинском и психологическом подходе многих молодых людей можно спасти и перенастроить на здоровую жизнь, — уверена популярная телеведущая.

Чечня. Веденский районФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сам Рамзан Кадыров тут же отреагировал на предложение Канделаки. Он охотно его принял и выразил готовность поспособствовать созданию специальных реабилитационных центров на территории Чечни.

— Тина Канделаки права! Когда у человека идёт распад собственного я, когда он создаёт себе иллюзию счастья и благополучия, мудрость и естество природы помогает человеку восстановиться. Рехаб — это не только жесткий контроль, как в армии, здесь делается упор на воссоединении человека с природой и гармонизации его отношений с обществом, чтобы в дальнейшем избежать срывов. Это отличная идея! — написал Кадыров в своём Telegram.

Воодушевлённая идеей, Тина решила предложить своему хорошему другу ещё одну революционную идею — центры для похудения в Чечне.

— Полностью разделяю ваше мнение, Рамзан Ахматович. Самые лучшие рехабы там, где красивая природа. Человек, проходя рецидивы и все сопутствующие данным болезням этапы, ищет умиротворения. Он много размышляет, начинает вспоминать себя прошлого, до болезни, и тут природа очень полезна. Поэтому у Вас можно строить разные клиники. Но расширю тему: зачем нашим чиновникам тогда худеть в Шино и Мерано. В Чечне можно построить все тоже самое!