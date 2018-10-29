В шоу-талантов Первого канала выступила 9-летняя пианистка из Ставрополя
В шоу-талантов Первого канала приняла участие 9-летняя Настя Федченко из Ставрополя. Для ведущего Максима Галкина и зрителей юная пианистка исполнила "Письма Незнайки" Евгении Сафроновой.
Выступление Анастасии Федченко из Ставрополя на передаче "Лучше всех".
Перед выступлением в разговоре с Галкиным Настя призналась, что занимается музыкой с пяти лет и кроме игры на фортепиано любит джаз и творчество российского пианиста Сергея Сергеевича Жилина.
- Мне очень нравится играть на фортепиано. А мой любимый артист Сергей Сергеевич Жилин, потому что он играет джаз, а я люблю джаз, - сказала Настя.
После музыкального номера кумир появился в студии, и вместе с ним девочка после недолгой репетиции за кулисами сыграла "Путешествия в небесах по Невскому на карете"
- Сереж, это ты сейчас придумал? - озадачился названием композиции ведущий.
- Нет, это композитор придумал (Владимир Сапожников), - ответил Жилин.
Выступление Сергея Жилина и Насти из Ставрополя.
Совместное выступление сорвало бурные аплодисменты и за искусное владение инструментом 9-летней Анастасии из Ставрополя вручили медаль, цветы и рюкзак со сладостями.
* Видео взяты с официального сайта Первого канала