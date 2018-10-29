2018-10-29T14:36:23+03:00
Общество

"Синтоловый качок" записал видео с угрозами "Чеченскому Халку"

Фрик начал ходить в спортзал и вновь поверил в свои силы [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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"Синтоловый качок" опять наезжает на Тамаева Фото: www.instagram.com/freak_slacker_official"Синтоловый качок" опять наезжает на Тамаева Фото: www.instagram.com/freak_slacker_official
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"Синтоловый качок" записал видео с угрозами "Чеченскому Халку". Кирилл Терешин в своем аккаунте в Инстаграм разместил ролик, в котором обратился к давнему сопернику Асхабу Тамаеву.

Фрик из Пятигорска предупредил "Чеченского Халка", что начал заниматься в спортивном зале и планирует набрать массу тела, а потом повторить их поединок.

- Ты знаешь, что я сейчас хожу в спортзал и набираю массу. Цель - набрать до 110 килограммов в течение года. И мы с тобой еще обязательно встретимся, - заявил "синтольщик".

Напомним, конфликт между Терешиным и Тамаевым произошел после того, как "руки-базуки" высмеял огромную шею Асхаба и заявил, что легко уложит соперника на лопатки. Конечно же, не обошлось и без оскорблений.

"Чеченский Халк" сначала пытался решить конфликт мирно, требуя удаления оскорбительных постов, однако его оппонент был настроен на настоящую разборку. Поэтому Тамаев приехал из Чечни в Пятигорск и за несколько секунд показал, насколько сильнее Терешина. Конфликт был разрешен одной пощечиной.

В итоге "Синтоловому качку" пришлось извиняться за грубые слова и записывать признание в собственной слабости и никчемности.

Впрочем, видимо Терешин забыл урок, который преподал ему "Чеченский Халк" и вновь пошел на обострение конфликта.

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