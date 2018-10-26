2018-10-26T11:51:27+03:00
Происшествия

Количество отравившихся курицей-гриль в кафе Махачкалы выросло до 49

Среди них 10 подростков и детей
Андрей ЗОБОВ
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В Махачкалинском кафе почти полсотни человек отравились курицей-грильВ Махачкалинском кафе почти полсотни человек отравились курицей-грильФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Махачкале выросло число посетителей кафе, отравившихся курицей-гриль. Если вчера сообщалось о 18 пострадавших и 17 госпитализированных то сейчас их количество приблизилось к полусотне. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Дагестан.

— На данный момент известно об отравлении 49 жителей Махачкалы, отравившихся в кафе «Терем». Из них 10 человек — подростки и дети, — сообщили в пресс-службе.

Также известно, что почти все пострадавшие госпитализированы. Амбулаторное лечение предпочли двое, при этом один из них — подросток.

— Они будут получать необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Остальных положили в Республиканский центр инфекционных болезней. Врачи постоянно контролируют их состояние, никакой серьёзной опасности нет. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, об инциденте стало известно вчера днём. Сначала сообщалось, что в больницу попали 18 человек, позже их количество выросло до 31. Причиной отравления людей считают некачественную курицу-гриль.

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