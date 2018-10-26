2018-10-26T16:25:39+03:00
Полезное радио - Ставрополь

Сомнолог Александр Фаянс: «Нарушение дыхания во сне может привести к серьезным последствиям!»

Врач-сомнолог Ставропольской краевой клинической больницы Александр Фаянс рассказал, как связаны дыхательная недостаточность и заболевания сердца
Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ
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Врач-сомнолог Ставропольской краевой клинической больницы Александр ФаянсВрач-сомнолог Ставропольской краевой клинической больницы Александр ФаянсФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сомнолог Александр Фаянс: «Нарушение дыхания во сне может привести к серьезным последствиям!»

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