Сомнолог Александр Фаянс: «Нарушение дыхания во сне может привести к серьезным последствиям!»
Врач-сомнолог Ставропольской краевой клинической больницы Александр Фаянс рассказал, как связаны дыхательная недостаточность и заболевания сердца
Врач-сомнолог Ставропольской краевой клинической больницы Александр ФаянсФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сомнолог Александр Фаянс: «Нарушение дыхания во сне может привести к серьезным последствиям!»
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