Умер известный кабардинский дирижер Борис Темирканов

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-26T13:47:31+03:00

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25 октября на 82-м году жизни скончался Борис Темирканов. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в министерстве культуры Кабардино-Балкарии, при жизни известный композитор был удостоен звания народного артиста России, являлся председателем Союза композиторов республики и главным дирижером симфонического оркестра государственной филармонии региона.

В последнее время Борис Хатуевич находился на лечении в Санкт-Петербурге. Темирканов скончался в одной из клиник. Пока неизвестно, где и когда пройдут похороны известного дирижера. Вполне вероятно, его тело привезут в Кабардино-Балкарии, чтобы предать земле на родине.

До 1991 года музыкант являлся министром культуры Кабардино-Балкарии. За свою работу он был награжден орденом Дружбы народов.

Долгие годы Борис Хатуевич работал главным дирижером симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии. А начинал он свой путь простым музыкантом - играл на виолончели в местном оркестре.

Кроме того, Темирканов написал первые сочинения для кабардинской гармоники в сопровождении симфонического оркестра.