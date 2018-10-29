2018-10-29T12:56:37+03:00
Происшествия

В Якутии задержали чеченца с рюкзаком, набитым золотыми слитками

Неизвестному удалось добыть нелегальное золото на сумму 34,5 миллиона рублей
Андрей ЗОБОВ
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Правоохранителям предстоит выяснить, каким образом промышленные золотые слитки попали в руки подозреваемогоПравоохранителям предстоит выяснить, каким образом промышленные золотые слитки попали в руки подозреваемогоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В якутской тайге сотрудниками ФСБ был задержан уроженец Чечено-Ингушской АССР с рюкзаком, набитым золотыми слитками на 34,5 миллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозрительного типа, гулявшего по диким лесам, обнаружил один из жителей посёлка Беркакит Нерюнгринского района республики. Ему показалось странным, что неизвестный мужчина обходит населённый пункт, пытаясь скрыться от любопытных глаз. Учитывая, что неподалёку от населённого пункта находятся месторождения золота, бдительный очевидец сообщил о странной встрече в правоохранительные органы.

Вскоре на место прибыли сотрудники Федеральной службы безопасности и начали прочёсывать местность.

— В ходе-оперативно-розыскных мероприятий был задержан 52-летний уроженец Чечено-Ингушской АССР. В его рюкзаке были обнаружены свёртки с золотыми слитками, а также полиэтиленовые упаковки с неоднородным золотым порошком, — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Правоохранители нашли в рюкзаке около 13 килограммов золота в слитках и порошке. Фото: пресс-служба УФСБ по Республике Саха

Правоохранители нашли в рюкзаке около 13 килограммов золота в слитках и порошке. Фото: пресс-служба УФСБ по Республике Саха

Общий вес драгоценного металла превысил 13 килограмм. Согласно котировкам Центробанка Российской Федерации, его стоимость могла составить около 34,5 миллионов рублей.

Правоохранителям предстоит выяснить, куда и зачем мужчина нёс драгоценный металл. Также неизвестно, каким образом он смог добить очищенные от примесей и сформированные в слитки промышленного золота, и как он собирался реализовать богатства российских недр.

Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовное дело по факту незаконного хранения драгоценных металлов. Сейчас мужчину проверяют на причастность к преступным синдикатам, состаящим из уроженцев Северного Кавказа, занимающихся незаконной добычей золота на территории Республики Саха.

Расследование уголовного дела продолжается.

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