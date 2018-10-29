«Повелитель гравитации» из Кисловодска победил на шоу «Удивительные люди»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-29T17:40:43+03:00

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Житель Кисловодска Роман Гаврюшенко одержал победу в третьем сезоне телешоу «Удивительные люди», идущего на канале «Россия». Чемпион получил прозвище «Повелитель гравитации» за свой уникальный талант — он может сбалансировать практически любые предметы.

Судьи и зрители в зале были в настоящем шоке. Талант Романа поражает, и кажется практически магией — он находит единственно верную точку баланса, устанавливая друг на друга самые невероятные предметы.

— Послушайте, вы и правда какой-то маг...какой-то человек-баланс. Это просто потрясает воображение. Вы практически не дышите, не дрожите, замираете в одной позе, когда ищете баланс...это что-то невероятное, — не могли сдерживать свои эмоции члены жюри.

Для того, чтобы победить в финале Роман должен был пройти три испытания. Первое — поставить фен на камень, а в струе воздуха сбалансировать шарик для пинг-понга. При этом камень был намеренно выбран такой, что поставить фен в вертикальном положении было невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/675499" frameborder="0"></iframe> Руслан Гаврюшенко. Первое выступление.Видео: телеканал «Россия»

Это испытание оказалось настолько сложным, что «повелитель гравитации» не сумел выполнить его с первого раза. Пришлось ловить выпавший из струи воздуха шарик. Несмотря на это, вторая попытка была удачной. По жестикуляции судей, у которых просто не осталось слов, можно было судить о сложности такого испытания.

Второе задание, как показалось, было самым лёгким для кисловодчанина. Роман должен был установить макет парусника на две частично наполненные бутылки. Их, в свою очередь, нужно было установить на плавающий в бассейне лист пенопласта. «Повелитель гравитации» справился с заданием меньше, чем за минуту.

Последнее задание звучало коротко и просто — установить страусиное и куриное яйца на лезвие самурайского меча. Но, конечно же, испытание оказалось самым сложным. Казалось, что выполнить его невозможно. Участник около минуты просто стоял на одном месте, пытаясь найти точку равновесия для более сложного — куриного яйца. После этого «повелитель гравитации» с блеском справился со второй частью задания.

— Ну, вообще-то, это невозможно, — не веря своим глазам повторял ведущий.

— А как это он сделал? А законы физики?! — в шоке и восхищении спрашивали члены жюри.

После такого выступления Роман Гаврюшенко заслуженно получил титул самого удивительного человека страны.