2018-10-30T19:35:31+03:00
Происшествия

Жестокая драка двух школьниц в КБР попала на видео

Разборкой девочек заинтересовались местные власти [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Девочки устроили драку в паркеДевочки устроили драку в парке
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Две школьницы устроили жестокую драку в парке "Мира, культуры и отдыха" в Кабардино-Балкарии. Мало того, что девочки пустили в ход кулаки, так еще и сестра одной из них сняла разборку на видео и разместила ролик в социальных сетях.

На кадрах записи видно, что девочки били друг друга кулаками по лицу и старались вырвать волосы. Согласно имеющимся данным, к драке привел спор из-за мальчика и сплетнях, которые одна из соперниц распускала о другой.

Видеоролик вызвал большой резонанс среди пользователей социальных сетей. Интересно, что нападки комментаторов касались не только драчливых девочек, но и админов местных пабликов, которые разместили эту запись.

- И это будущие матери? Как же не стыдно так себя вести? Куда смотрят родители? Обеих надо срочно изолировать от общества. В закрытую школу на перевоспитание отправить.

- Админ, зачем ты выложил этот ролик? Убери немедленно, ведь ты позоришь всю Кабардино-Балкарию. Вот из-за таких малолетних идиоток потом все и думают, что на Кавказе живут одни дикари.

История о драке получила огласку не только в социальных сетях. О ней узнали и местные власти. Мэр Баксана, где и произошла драка, уже провел со школьницами воспитательную беседу.

По мнению жителей республики, одними словами этот конфликт не решить. Многие высказались за то, чтобы родители школьниц были привлечены к ответственности.

Драка школьниц в Баксане.

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