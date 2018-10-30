2018-10-30T11:56:20+03:00
Общество

Владимир Васильев пригрозил уволить мэра Махачкалы за бездомных сирот

Из-за плохой работы чиновников деньги на покупку квартир перераспределяются
Андрей ЗОБОВ
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Владимир Васильев жестоко раскритиковал врио мэра Махачкалы. Фото: пресс-служба главы Республики ДагестанВладимир Васильев жестоко раскритиковал врио мэра Махачкалы. Фото: пресс-служба главы Республики Дагестан
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Глава Дагестана Владимир Васильев пришёл в ярость, узнав, как в Махачкале исполняется программа обеспечения жильём детей-сирот. Чиновники не успевают выбрать и закупить квартиры, после чего средства перераспределяются, а дети остаются на улице.

Глава республики жёстко раскритиковал работу врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова, считая такой результат недопустимым.

— Вопрос серьезный, вопрос нравственный. Это дети-сироты! Обеспечить их необходимым — дело чести. У них никого нет, им не на кого рассчитывать. Вам государство выделяет средства для покупки жилья, почему вы не выполняете свои обязанности перед ними? — Обратился к высокопоставленному чиновнику глава Дагестана.

По словам министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой, межведомственная комиссия проверила дом в Махачкале, где в этом году планировалось закупить квартиры. Чиновники были в шоке — цокольный этаж здания затоплен и захламлён строительным мусором, нормы пожарной безопасности не соблюдены. Покупать здесь жильё для сирот, по мнению комиссии, нельзя.

— О человеке, который не выполнил работу в этом направлении, будет знать весь Дагестан, — обратился к главе Махачкалы Владимир Васильев. — Его никто на работу больше не возьмет. Потому что он так относится к детям-сиротам. Дагестанцы – народ нравственный, это все знают. Если вы сами в кратчайшие сроки не разберетесь в этом, то будем разбираться с вами.

Напомним, что треть сирот в республике осталось без жилья именно из-за ошибок и проволочек чиновников. С 2018 по 2020 годы власти, согласно данным госпрограммы, должны были обеспечить квартирами 1750 детей-сирот. Но из-за проволочек функционеров они не были закуплены вовремя. Цены на недвижимость выросли, поэтому квартиры получат только 1252 человека - 71,5% от заявленного ранее.

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