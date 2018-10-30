КС Ингушетии признал соглашение о границе с Чечней несоотвествующим Конституции республики

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-30T16:09:00+03:00

Однако юристы полагают, что Закон о границе абсолютно легитимен

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Конституционный суд Ингушетии признал закон «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» не соответствующим конституции Республики Ингушетия.

— Признать Закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года №42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», в частности её статьям 4, 11, 103 (часть 2) и 111, а также по порядку принятия, не соответствующим конституции Республики Ингушетия, — гласит постановление Конституционного суда республики.

Как сообщили в пресс-службе суда, для принятия подобного закона необходимо проводить референдум. А также заведомо придавать гласности все частности принимаемого законопроекта.

Юрист Михаил Захаров полагает, что соглашение о границах — абсолютно легитимно, а позиция Конституционного суда Ингушетии, указавшего на то, что якобы данный законопроект не подлежит рассмотрению, не может считаться оправданной и соответствующей закону.

— Окончательный вопрос о законности любого нормативного акта решает только Верховный суд, — убежден Захаров. — КС Ингушетии мог рассмотреть только соответствие нормативного акта местной Конституции, но не его легитимность. Соглашение о границах законно еще и потому, что полностью основано на регламенте Совета Федерации, где предусмотрена процедура рассмотрения документов и принятия решений, касающихся границ субъектов России.

По мнению юриста, все процедурные моменты — подготовка, подписание, ратификация, обнародование - принятия закона о границе были соблюдены четко, а требование провести референдум противоречит действующему закону.

— Речь об определении первоначальной границы между субъектами, а не об изменении ее, — отмечает Захаров. — Нигде в законе, который касается прямо или косвенно процедуры определения либо установления границы субъектов России, не указано, в какой форме воля народа должна быть выражена.

Юрист полагает, что в данном случае воля народа была выражена в том, что закон был подписан главами республик в интересах граждан. Теперь отменить его сможет только Верховный суд РФ. Конституционный же суд не наделен правом оспаривания нормативных актов, утвержденных и принятых в соответствии с законом.

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