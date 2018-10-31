Партнерство с Беларусью, победа на «Золотой осени» и ликвидация «газовых» долгов

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-31T10:59:08+03:00

На V Форуме регионов Беларуси и России КЧР подписала соглашение с дружественной страной

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Карачаево-Черкесия стремительно развивается, продолжает налаживать новые партнерские связи и укреплять прежние. Только в октябре глава региона Рашид Темрезов принял участие в трех больших встречах, посвященных совместному развитию Карачаево-Черкесии с Адыгеей, Кабардино-Балкарией и Республикой Беларусь. Причем двусторонние контакты затрагивают все сектора экономики - от сельского хозяйства до туризма.

Партнерство государственного масштаба

С дружественной нашей стране Республикой Беларусь глава Карачаево-Черкесии подписал соглашение на V Форуме регионов Беларуси и России. После пленарного заседания Рашид Темрезов договорился с зампредседателя правительства Беларуси Игорем Петришенко развивать на партнерских началах торгово-экономический, научно-технический, социальный и культурный кластер КЧР.

- Мероприятия, которые будут проводиться в рамках подписанного документа, полностью отвечают задачам, которые на пленарном заседании Форума поставил президент России Владимир Путин, - отметил Темрезов. - Мы имеем ряд перспективных направлений для сотрудничества - сельское хозяйство, производство строительных материалов, производство шерстяных изделий и пряжи, туризм. Важнейшей точкой соприкосновения станет наша совместная военно-патриотическая работа с молодежью.

Дружба братских республик

Еще один важный диалог состоялся в Майкопе. На трехсторонней встрече с представителями Республики Адыгея и Кабардино-Балкарии глава Карачаево-Черкесии договорился с братскими регионами укреплять не только экономические связи, но и делиться опытом в сфере образования и науки. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов предложил Рашиду Темрезову вести совместную деятельность в области научного прогнозирования, цифровых и инновационных разработок, а также обучать в лучших заведениях республики одаренных детей Карачаево-Черкесии. А врио главы КБР Казбек Коков - усилить культурное взаимодействие через обмен опытом в части профессиональной переподготовки и посредством совместной работы в организации молодежных мероприятий.

- Мы намерены и далее развивать наши экономические и дружеские отношения, при этом уделяя особое внимание молодежной политике, налаживанию взаимодействия общественных молодежных организаций Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, - подчеркнул Рашид Бориспиевич. - Также не менее важно сотрудничество представителей творческой и научной интеллигенции.

Подробнее о взаимодействии Карачаево-Черкесии с Кабардино-Балкарией главы республик говорили во время официального визита Казбека Кокова в Черкесск.

Рашид Темрезов (справа) и Казбек Коков договорились о сотрудничестве

И хотя рабочий разговор, главным образом, был посвящен проведению в 2019-м перекрестного года культуры в республиках - Года Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии и Года Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии - тема экономического партнерства определила подведение итогов встречи.

- Мы имеем большой потенциал для совместного развития промышленности и сельского хозяйства. Необходимо проводить обоюдный обмен опытом в развитии садоводства и животноводства, повышать уровень инвестиционного сотрудничества, вместе продвигать республики, как туристически привлекательные площадки, - отметил Рашид Темрезов.

Казбек Коков согласился со сказанным и пообещал, что предстоящий год станет новым этапом укрепления культурных, социальных и экономических связей между братскими республиками.

Ликвидация «газовых» долгов и газификация сел

Свидетельством стремительного развития Карачаево-Черкесии выступает не только «коммерческий» интерес со стороны других регионов и государств, но также выросшие «коммунальная» платежеспособность ее населения и уровень благоустройства сел.

На последней встрече с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в Москве Рашид Темрезов сообщил, что республика впервые вышла на 100%-ную оплату текущих платежей по всем категориям плательщиков, и добавил, что благодаря поддержке энергетической компании в ближайшее время газ начнет поступать в самые отдаленные населенные пункты.

Алексей Миллер и Рашид Темрезов на встрече в Москве

- В следующем году завершатся работы по газификации Урупского района и начнется строительство газомагистрали Карачаевск - Учкулан, Карт-Джурт, Хурзук с отводом на Эльбрусский. Это очень важное для республики направление, особенно, с точки зрения социального развития, - уточнил глава КЧР.

Лучшие в России груши

О своем процветании Карачаево-Черкесия гордо заявила и на престижной российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018». Экспозиция республики завоевала Гран-при, а местные аграрии и животноводы принесли в копилку региона 8 золотых и 2 серебряные медали.

Несмотря на то, что республика долгие годы не занималась садоводством, выиграть в конкурсе ей помогли именно фрукты. Данный факт глава Карачаево-Черкесии называет наглядным доказательством быстрого и эффективного развития региона.

На "Золотой осени-2018" экспозиция КЧР завоевала Гран-при

- За два года мы высадили более 200 га яблоневых деревьев. В этом году компания «Сады Карачаево-Черкесии» заложила первый и единственный в России интенсивный грушевый сад. Все работы выполняются по самым современным технологиям и только с применением отечественных саженцев, - представлял экспозицию региона Рашид Темрезов особому гостю премьер-министру Дмитрию Медведеву. - В процесс выращивания фруктов вовлекаются собственники личных подсобных хозяйств. Уверен, что регион со временем займет прочную нишу производителя груши для российского потребительского рынка.

КСТАТИ

26 октября на Кавминводах прошло заседание рабочей группы по Топливно-энергетическому комплексу СКФО при правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа.

Вел заседание, участие в котором приняли руководители субъектов региона, представители профильных ведомств и энергокомпаний, глава Минкваказа Сергей Чеботарев. Он поставил задачу - разработать стратегию «малых шагов» для решения проблем в сфере ТЭК, в том числе таких как износ инфраструктуры, непрозрачность процессов оплаты за потребленные ресурсы и слишком большое число собственников распределительных сетей.

Сергей Чеботарев также назвал регионы, которые, несмотря на все сложности, смогли наладить работу ТЭК. И Карачаево-Черкесия здесь оказалась в передовиках.