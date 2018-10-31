В Дагестане поделили миллиарды Сулеймана Керимова

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-31T15:02:41+03:00

Сенатор Сулейман Керимов сдержит своё обещание и в ноябре подарит Дагестану и Дербенту 1,5 миллиарда рублей

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В Дагестане решили, куда потратят деньги Сулеймана Керимова. Глава республики Владимир Васильев на пресс-конференции, посвященной проекту бюджета на 2019 года, рассказал что не будет перераспределять налог на доходы физических лиц в пользу города, как того просил мэр Дербента Хизри Абакаров.

Напомним, Сулейман Керимов заявил, что вложит в бюджет Дербента крупную сумму денег, а глава города заявил, что уже в ноябре этого года член Совета Федерации РФ перечислит в виде налогов первые 1,5 млрд рублей в бюджет муниципалитета.

При этом, Дербент может получить всего 16% от начислений, а остальные деньги по закону 84% должны поступить в региональный бюджет.

Именно поэтому Хизри Абакаров опубликовал открытое обращение к главе Дагестана, в котором попросил оставить Дербенту все деньги, выделяемые Сулейманом Керимовым. В качестве аргумента мэр отметил, что городу нужная полная реконструкция инженерной инфраструктуры. Кроме того, его необходимо сделать более привлекательным для туристов.

Однако Владимир Васильев отметил, что перераспределения средств не будет и Дербент получит лишь положенные ему 16 процентов.