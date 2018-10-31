Чеченец, пойманный с рюкзаком золота в Якутии, оказался членом банды с Кавказа

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-31T11:42:56+03:00

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Специалисты УФСБ Якутии продолжают расследование дела задержанного с 13 килограммами золота уроженца Чечено-Ингушской АССР. По последним данным, мужчина может быть членом организованной преступной группировки из Ингушетии, нелегально добывающей золото на территории Республики Саха.

— Если честно, на нашей территории действует Ингушская ОПГ, занимающаяся добычей золота и других ценных ископаемых в отдалённых районах, — сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» информированный источник в правоохранительных органах Республики Саха. — Насколько мне известно, сейчас специалисты ФСБ занимаются этим вопросом, проверяют его причастность к данной группировке.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФСБ по региону, природное богатство Якутии открывает огромные возможности для преступников.

— Кажется, что у нас на территории воруют все элементы таблицы Менделеева. Особенно преступники охотятся, конечно же, за золотом и серебром, но идёт добыча и других полезных ископаемых, минералов и драгоценных металов. В особой цене бивни мамонтов. Скелетированные останки ископаемых животных невероятно ценятся различными коллекционерами и также добываются на территории Республики Саха.

Территория республики огромна, а большинство месторождений находятся в труднодоступных районах. Поэтому преступники организуют целый бизнес по добыче драгоценных металлов.

— У задержанного 52-летнего мужчины в рюкзаке были слитки золота, сделанные кустарным методом. По словам самого подозреваемого, драгоценный металл он украл. Но, вероятнее всего, металл добыт на одном из нелегально разрабатываемых месторождений. Преступники привозят туда необходимое оборудование, генераторы электроэнергии и используют богатства наших недр для собственного обогащения, — рассказал собеседник.

Напомним, в понедельник появилась информация о задержании сотрудниками УФСБ уроженца Чечено-Ингушской АССР около посёлка Беркакит Нерюнгринского района Республики Саха. В его рюкзаке было обнаружено золото, общим весом более 13 килограммов. По котировкам Центробанка, обнаруженный драгметалл стоит порядка 34,5 миллионов рублей.

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