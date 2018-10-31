В Ингушетии бессрочный митинг завершился через два часа
В Магасе завершён митинг против принятия соглашения об установлении границ между Чечнёй и Ингушетией. После решения Конституционного суда, признавшего документ противоречащим главному закону республики, митингующие решили прекратить акцию, согласованную до 2 ноября. Об этом рассказал один из лидеров оппозиционеров Малсаг Ужахов.
— Наше месячное стояние завершено. Я буду настаивать на том, что оно было месячным, ведь мы на протяжении всего этого времени боролись. Сначала на площади, а потом на конгрессе ингушского народа мы отстаивали свою точку зрения. Теперь, после принятия решения Конституционным судом, мы считаем, что наша выполнили свою миссию. С чувством выполненного долга расходимся, — объявил об окончании митинга Малсаг Ужахов.
Таким образом, акции, назначенные на 1 и 2 ноября также будут отменены. По словам оппозиционеров, жители республики полностью удовлетворены решением судебной инстанции и продолжение митинга и других подобных акций считают бессмысленным. Теперь они намерены отстаивать свои интересы в суде.
О необходимости обратиться в Конституционный суд Российской Федерации вчера заявил и глава Ингушетии Юнус-Бек Евукров. По его словам документ, заключённый между двумя регионами, может отменить лишь высшая судебная инстанция страны.
Напомним, что митинги в Магасе стартовали 4 октября, в день ратификации парламентом Ингушетии соглашения об установлении границ с Чечнёй. Жители были возмущены таким решением народных избранников, считая, что у них «отобрали» часть территории. Официальные власти заявили, что соглашение полностью равноценное и регионы обменялись одинаковыми территориями — по 1890 гектаров, а возмущение жителей вызвано лишь недостаточной информированностью о его деталях.
Во вторник, 30 октября, Конституционный суд республики признал документ противоречащим Конституции Ингушетии.
В Ингушетии заявили о завершении бессрочного митинга.
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