В Ингушетии бессрочный митинг завершился через два часа

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-31T13:46:18+03:00

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В Магасе завершён митинг против принятия соглашения об установлении границ между Чечнёй и Ингушетией. После решения Конституционного суда, признавшего документ противоречащим главному закону республики, митингующие решили прекратить акцию, согласованную до 2 ноября. Об этом рассказал один из лидеров оппозиционеров Малсаг Ужахов.

— Наше месячное стояние завершено. Я буду настаивать на том, что оно было месячным, ведь мы на протяжении всего этого времени боролись. Сначала на площади, а потом на конгрессе ингушского народа мы отстаивали свою точку зрения. Теперь, после принятия решения Конституционным судом, мы считаем, что наша выполнили свою миссию. С чувством выполненного долга расходимся, — объявил об окончании митинга Малсаг Ужахов.

Таким образом, акции, назначенные на 1 и 2 ноября также будут отменены. По словам оппозиционеров, жители республики полностью удовлетворены решением судебной инстанции и продолжение митинга и других подобных акций считают бессмысленным. Теперь они намерены отстаивать свои интересы в суде.

О необходимости обратиться в Конституционный суд Российской Федерации вчера заявил и глава Ингушетии Юнус-Бек Евукров. По его словам документ, заключённый между двумя регионами, может отменить лишь высшая судебная инстанция страны.

Напомним, что митинги в Магасе стартовали 4 октября, в день ратификации парламентом Ингушетии соглашения об установлении границ с Чечнёй. Жители были возмущены таким решением народных избранников, считая, что у них «отобрали» часть территории. Официальные власти заявили, что соглашение полностью равноценное и регионы обменялись одинаковыми территориями — по 1890 гектаров, а возмущение жителей вызвано лишь недостаточной информированностью о его деталях.

Во вторник, 30 октября, Конституционный суд республики признал документ противоречащим Конституции Ингушетии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/675771" frameborder="0"></iframe> В Ингушетии заявили о завершении бессрочного митинга.

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