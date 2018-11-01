Глава Дагестана признался, что фонд медстрахования разворован чиновниками

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-01T11:17:42+03:00

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Глава Дагестана Владимир Васильев признался, что Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) полностью разворован коррумпированными чиновниками. Более того, организация влезла в долги, которые, на данный момент, превышают 600 миллионов рублей. Об этом Васильев заявил в ходе прямой линии на местном телевидении.

— Наш Фонд обязательного медицинского страхования достаточно хорошо финансировался, но вы знаете, что руководитель его арестован. Ему выдвинуты обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве на 210 миллионов рублей. Поэтому мы вынуждены констатировать, что на сегодняшний день ФОМС полностью разворован. Мы имеем долги более 600 млн рублей за пролеченных наших жителей Дагестана. У меня есть письма из Москвы, Ростова, Ставрополя, где нас просят оплатить услуги, которые были предоставлены, в основном высокотехнологичные, жителям Дагестана. Но у нас банально нет денег для того, чтобы это сделать, — заявил Владимир Васильев.

Глава Дагестана объяснил, что вся система финансирования медстрахования была выстроена членами преступного сообщества в личных целях. Поэтому государственные средства использовались в личных целях.

— Вся работа территориального фонда ОМС была построена так, чтобы деньги шли в личных целях. Поэтому существовал огромный перекос в плане финансирования частной медицины. На данный момент мы, наводим порядок, меняем ситуацию, но на это требуется некоторое время, — резюмировал Владимир Васильев.

Напомним, что Магомед Сулейманов, в народе известный под странным прозвищем «Моряк», был задержан 18 августа текущего года. Его обвиняют в создании преступного сообщества и крупных хищениях. По данным правоохранителей, ФОМС якобы оказывал медуслуги более, чем 600 умершим и уехавшим из Дагестана людям. Для этого он составлял поддельные акты об оказании услуг и переводил деньги через страховые компании, возглавляемые подставными лицами.

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