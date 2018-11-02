В Ставрополе появится еще один сквер

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-02T10:53:33+03:00

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Возле нового жилого комплекса «Мелодия» скоро появится комфортная прогулочная зона. По совместному с краевыми и городскими властями проекту от проезжей части до парковки у дома протянули аллею с цветами и деревьями. В дальнейшем там установят лавочки с урнами, засеют газон и разобьют клумбы. Первый шаг к формированию красивой и уютной среды отметили церемонией перерезания красной ленты и высадкой саженцев.

- Мы ставим своей основной задачей создание комфортной территории не только внутри жилых комплексов, в частности «Мелодии», - отметил генеральный директор компании-застройщика Владимир Игоревич Ткаченко. - Ради жильцов и горожан идем дальше и благоустраиваем окружающую дом территорию.

Как подчеркнул заместитель гендиректора Андрей Кристофоров, появление сквера может показаться скромным событием в масштабах краевой столицы, но будущие жильцы его точно оценят.

- Может быть, открытие данного сквера не является столь значимым событием в масштабах всего города, но это очень важно для людей, которые будут жить в данном микрорайоне, - добавил он. - Как строительная компания мы в первую очередь беспокоимся о своих дольщиках, красоте и чистоте территорий.

Первые саженцы на месте будущего сквера

Адресно ЖК «Мелодия» вырос на пересечении транспортной артерии Ставрополя - проспекта Кулакова и улицы Ленина, но окружили высотки вековые деревья Таманского леса, а в квартале от комплекса расположился уникальный на Северном Кавказе крупнейший Ботанический сад. Для укрепления идеи единства городского комфорта и великолепия природы дом спроектировали по последнему слову инженерной мысли, но с учетом естественных форм и цветовых решений. В квартирах сделали индивидуальную систему отопления с теплыми полами и остекленными лоджиями, в доме - подземный паркинг и суперчувствительные системы охраны и пожарной безопасности. Фасад же представили в лаконичной манере - его выкрасят в натуральные цвета, немного приглушенные желтый, зеленый, голубой и оранжевый.

- В жилом комплексе также будет закрытый для парковки двор с детской и спортивной зонами, - рассказал глава «Эвилина» Владимир Ткаченко.

И хотя 16-этажный жилой комплекс «Мелодия» отнесли к классу комфорт-плюс, квадратный метр его площадей оценили всего в 36 тыс. рублей.

В проекте предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры различного метража с грамотно продуманными планировками. Среди всего многообразия предложений вы сможете без труда подобрать идеальное жилье для вас, ваших детей или родителей. Сдача жилого комплекса пройдет уже в 2020 году.

Наша справка

Строительный холдинг «Эвилин» пришел на рынок недвижимости Ставрополя еще 22 года назад. С тех пор под его началом были построены порядка трех десятков торговых центров, офисов, социальных объектов и жилых многоэтажек. За честное выполнение своих обязательств, четкое соблюдение сроков ввода зданий в эксплуатацию и высокое качество услуг компания признана одним из надежнейших застройщиков во всем регионе.

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