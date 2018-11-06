Нужно идти! 10 ноября ELENA FURS открывает магазин в Ставрополе!

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-06T12:51:02+03:00

Если шуба, то только в ELENA FURS! За 27 лет существования компания хорошо изучила, чего хочет современная модница: качественную, недорогую, теплую и, конечно же, красивую вещь

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И вы легко найдете себе такую обновку в новом фирменном магазине, который откроется в Ставрополе уже 10 ноября. Не обойдется и без выгодных акций!

3 ПРИЧИНЫ ПРИЙТИ В МАГАЗИН ELENA FURS

1. Экономия. Чтобы ваша новая шубка не разорила семейный бюджет, компания делит все цены пополам и предлагает рассрочку без первого взноса и процентов на 2 года. Так, например, изящная модель из норки стоимостью 55 000 рублей обойдется вам ежемесячно всего в 2 292 рубля! Пришли в магазин — ушли с обновкой, не потратив ни рубля, разве не мечта?

2. Выбор из более чем 20 видов меха. Это и роскошный соболь, и полюбившаяся всем норка, и практичный мутон. Натуральные, тонированные, окрашенные… Среди представленного ассортимента вам точно будет что выбрать, даже если вы очень требовательный покупатель. Ценительницам комфорта однозначно понравятся теплые шубки из овчины, украшенные каракулем или чернобуркой. А любительницы экспериментов оценят эксклюзивные наряды из бобра, блюфроста, лисы.

3. Разнообразие фасонов. В магазине будут представлены как удобные модели «на каждый день» для базового гардероба, так и изделия из меха премиум-класса самых разнообразных форм, подчеркивающие индивидуальный стиль своей хозяйки.

Ежегодно компания ELENA FURS выпускает новую коллекцию, рассчитанную как на молодежную аудиторию, так и на более солидных дам. Размерный ряд верхней одежды — от 38 до 62. Дизайнеры продумали все детали, от накладных карманов до декора бижутерией, которые помогут выглядеть на миллион, даже когда вы ограничены в средствах.

Приходите и выберите:

• Классическую модель с капюшоном или аккуратным воротничком.

• Оригинальный наряд из блюфроста, фишера, астрагана, каракульчи, ламы, калгана.

• Эффектную вещь «на выход», украшенную богатой фурнитурой.

• Шубку и жилет из пушистого меха — яркой расцветки для такой же яркой девушки либо природного окраса для ценительниц естественности.

Какие у вас критерии идеальной верхней одежды? Сочетание высокого качества и доступной цены? Роскошь натурального меха и уникальная фурнитура? Как бы то ни было, хорошая шуба — это та, которую женщина носит с удовольствием. И специалисты ELENA FURS гордятся тем, что изделия фабрики получают высокую оценку как покупательниц, так и экспертов — в 2015 и 2016 году продукция компании была признана товаром года в РФ.

Приходите и утепляйтесь, не потратив ни копейки! Акция продлится 4 недели.

Место встречи: ТРЦ «Галерея», ул. Маршала Жукова, 8

Больше информации - на официальном сайте компании и в Instagram-аккаунте бренда @elenafurs.blog

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