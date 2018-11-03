2018-11-03T10:48:19+03:00
Происшествия

Спасатели Северной Осетии нашли в сорвавшемся в обрыв авто тела родителей с ребенком

В страшном ЧП чудом выжила 77-летняя тетя - за ее жизнь борются медики
Евгения СОКОРЕВА
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Семья возвращалась домой во ВладикавказСемья возвращалась домой во Владикавказ
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В Северной Осетии после обращения местных жителей о пропаже семьи из 4 человек спасатели нашли в обрыве раскуроченную машину с телами мужчины, женщины, ребенка и тяжело раненной пенсионеркой.

Как выяснилось позже, в страшном ДТП погибли переставшие выходить на связь мать, отец и сын, а в живых осталась тетя. Родные ждали их дома во Владикавказе. Когда те перестали отвечать на звонки, родственники обратились в службы.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском МЧС, на автомобиле "Мазда" семья ехала в столицу республики из Фиагдона.

- Женщину 77 лет передали медикам, а тела погибших - следователям, - уточнили в ведомстве.

В министерстве здравоохранения Северной Осетии уточнили, что пострадавшую доставили в Республиканскую клиническую больницу.

- У нее нашли множество переломов ребер, сотрясение мозга, повреждение правого легкого, - сообщили в ведомстве. - Женщина сильно переохладилась. Врачи называют ее состояние крайне тяжелым.

По предварительной информации смертельное ДТП произошло ночью 1 ноября. Машина упала со 150-метровой высоты в обрыв в лесу.

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