Экс-гаишник из Чечни прорвался через ставропольское КПП и бросил поврежденную машину с оружием в Моздоке - видео
В сети появился ролик, снятый сотрудниками КПП в Курском районе Ставропольского края, на котором "Toyota Camry" прорывается через патруль:
Бывший сотрудник ГИБДД прорывается через пограничный пункт Ставропольского края.
Автомобиль, уверено пролетает через площадку контрольно-пропускного пункта, благодаря быстрому реагированию дежурных, успевших оттащить тяжелое ограждение. За лихачом сразу начинается погоня.
Машину нарушитель бросил и сбежал
Нашли иномарку с пробитым радиатором уже без водителя в Моздоке. При обследовании салона изъяли оружие, принадлежащее, как потом выяснилось, сотруднику ГИБДД из Чечни.
Находка из салона авто
В МВД республики подтвердили, что мужчина числился в ведомстве, но недавно покинул должность.
- За рулем не было действующего сотрудника МВД. Он уволился две недели назад, - сообщили в ведомстве.
В багажнике нашли знаки с автомобильным кодом Москвы
По версии пользователей, экс-гаишник из Чеченской республики сбил пешехода в Зеленокумске. Потому и не остановился на проверку.
В ОМВД России по Советскому горокругу по этому факту ведут проверку.