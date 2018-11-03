2018-11-03T14:06:20+03:00
Происшествия

Экс-гаишник из Чечни прорвался через ставропольское КПП и бросил поврежденную машину с оружием в Моздоке - видео

В соцсетях пишут, что он сбил пешехода в Зеленокумске, потому и подался в бега [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Сейчас лихача разыскиваютСейчас лихача разыскиваютФото: Евгения СОКОРЕВА
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В сети появился ролик, снятый сотрудниками КПП в Курском районе Ставропольского края, на котором "Toyota Camry" прорывается через патруль:

Бывший сотрудник ГИБДД прорывается через пограничный пункт Ставропольского края.

Автомобиль, уверено пролетает через площадку контрольно-пропускного пункта, благодаря быстрому реагированию дежурных, успевших оттащить тяжелое ограждение. За лихачом сразу начинается погоня.

Машину нарушитель бросил и сбежал

Машину нарушитель бросил и сбежал

Нашли иномарку с пробитым радиатором уже без водителя в Моздоке. При обследовании салона изъяли оружие, принадлежащее, как потом выяснилось, сотруднику ГИБДД из Чечни.

Находка из салона авто

Находка из салона авто

В МВД республики подтвердили, что мужчина числился в ведомстве, но недавно покинул должность.

- За рулем не было действующего сотрудника МВД. Он уволился две недели назад, - сообщили в ведомстве.

В багажнике нашли знаки с автомобильным кодом Москвы

В багажнике нашли знаки с автомобильным кодом Москвы

По версии пользователей, экс-гаишник из Чеченской республики сбил пешехода в Зеленокумске. Потому и не остановился на проверку.

В ОМВД России по Советскому горокругу по этому факту ведут проверку.

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