Экс-гаишник из Чечни прорвался через ставропольское КПП и бросил поврежденную машину с оружием в Моздоке - видео

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-03T14:06:20+03:00

В соцсетях пишут, что он сбил пешехода в Зеленокумске, потому и подался в бега [фото, видео]

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В сети появился ролик, снятый сотрудниками КПП в Курском районе Ставропольского края, на котором "Toyota Camry" прорывается через патруль:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/676292" frameborder="0"></iframe> Бывший сотрудник ГИБДД прорывается через пограничный пункт Ставропольского края.

Автомобиль, уверено пролетает через площадку контрольно-пропускного пункта, благодаря быстрому реагированию дежурных, успевших оттащить тяжелое ограждение. За лихачом сразу начинается погоня.

Машину нарушитель бросил и сбежал

Нашли иномарку с пробитым радиатором уже без водителя в Моздоке. При обследовании салона изъяли оружие, принадлежащее, как потом выяснилось, сотруднику ГИБДД из Чечни.

Находка из салона авто

В МВД республики подтвердили, что мужчина числился в ведомстве, но недавно покинул должность.

- За рулем не было действующего сотрудника МВД. Он уволился две недели назад, - сообщили в ведомстве.

В багажнике нашли знаки с автомобильным кодом Москвы

По версии пользователей, экс-гаишник из Чеченской республики сбил пешехода в Зеленокумске. Потому и не остановился на проверку.

В ОМВД России по Советскому горокругу по этому факту ведут проверку.