2018-11-04T16:37:50+03:00
Происшествия

В Ставрополе из-за пожара в ресторане эвакуированы 150 человек

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр из видео / Вероника ТрушеваФото: кадр из видео / Вероника ТрушеваФото: Социальные сети
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Крупный пожар произошёл в центре Ставрополя. Пламя охватило крышу ресторана «Ти-Бон», пристроенному к зданию «Евроотеля» на Александровской площади города. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила порядка 150 квадратных метров.

— На телефон диспетчера сообщение о возгорании на крыше ресторана поступило около 12:45 по московскому времени. По прибытии специалисты МЧС и пожарной службы установили, что площадь возгорания примерно равна 150 квадратным метрам. Пожару присвоен второй ранг сложности, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Экстренным службам удалось локализовать возгорание. По словам специалистов, никакой угрозы жизням людей нет. Из здания ресторана и отеля эвакуировали около 150 человек.

— По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Также отсутствует угроза обрушения конструкций, — пояснили в региональном ГУ МЧС.

Причины и материальный ущерб, нанесённый пожаром, устанавливаются.

По последним данным МЧС, к 13:43 по мск пожар был локализован, а уже к 14:19 огонь полностью потушили. К ликвидации чрезвычайного происшествия было привлечено 64 человека и 22 спецавтомобиля.

Пожар в ресторане Ставрополь.

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