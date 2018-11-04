Путешественник из Тюмени пешком дошёл до Дагестана

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-04T18:18:44+03:00

Андрей Шарашкин решил во что бы то ни стало исполнить свою мечту Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей Шарашкин прошёл больше двух тысяч километров, чтобы исполнить заветную мечту

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Путешественник Андрей Шарашкин из Тюмени пешком пришёл из Тюмени в Дербент, чтобы исполнить заветную мечту — познакомиться с культурой Северного Кавказа и полюбоваться красотой гор.

Военный в отставке, по профессии — скромный учитель истории. Путешественник Андрей Шарашкин из Тюмени долгое время жил, как все. Был честен и верен присяге. Но когда служба окончилась, оказалось, что мечты, которые мужчина пронёс через всю жизнь, так и не реализованы. Будучи ещё молодым пареньком, Андрей хотел побывать во всех уголках родной страны и особенно любил Кавказ. Безупречная красота гор, с жаром сердца описанная любимым Лермонтовым магнитом притягивала мужчину.

После выхода в отставку оказалось, что денег на то, чтобы исколесить Россию попросту нет. Годы работы школьным учителем богатств тоже не принесли. Но выбросить мечту на помойку совесть не позволила. Тогда Андрей решился, на склоне лет, повторить подвиг молодого Ломоносова — пройти ради мечты постраны пешком. Сказано — сделано.

53-летний мужчина 24 июля вышел из Тюмени и отправился в путешествие. Через Москву и Ставрополь, к осени он добрался до заветного Дагестана. Из оборудования — походный рюкзак, газовая горелка, палатка и скромный запас одежды. Так, налегке, пешком, мужчина уже исходил Махачкалу, побывал в Южно-Сухокумске и Кизилюрте а также Ахтах. По советам местных жителей посетил достопримечательности: крепость Нарын-кала и бархан Сарыкум.

Путешественник на фоне фонтана в СтаврополеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Невероятное ощущение от того, что, несмотря ни на что, «голубую мечту» удаётся реализовать. Да и идти, если честно, совсем не трудно. Сначала было немного тяжело, а потом как по-маслу пошло, — делится путешественник.

Удивительного путника нередко замечают и примечают местные жители. Когда Андрей разбивает палатку неподалёку от населённого пункта, местные жители часто приглашают в дом и не скупятся на хлебосолы.

— Очень приятное ощущение ещё от того, какие люди вокруг. Большинство встречает с гостеприимством, узнав о моём путешествии зовёт к себе переночевать, помогает, чем может, — рассказал Андрей Шарашкин.

Сейчас мужчина ненадолго остановился в Дербенте в поисках аккумулятора — старый «отдал концы», не выдержав тягот пути. Но уже пятого ноября необычный путешественник планирует продолжить путь — по советам последних гостеприимных знакомых он решил посетить Сулакский каньон. А потом через Астрахань собирается вернуться в родную Тюмень.

— Это будет небольшая передышка, я думаю, — делится планами Андрей. — Сейчас мне хочется обойти всю Россию. Уже прикидывал сколько это будет — больше 40 тысяч километров пешком. Это моя единственная цель и новая мечта!