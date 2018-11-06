2018-11-06T11:57:58+03:00
Общество

Заурбек Дзгоев возглавит объединенный бизнес ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания

Управляющий будет отвечать за развитие как корпоративной, так и розничной сети
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С 1 января Заурбек Дзгоев возглавит объединенный бизнес ВТБ в Северной ОсетииС 1 января Заурбек Дзгоев возглавит объединенный бизнес ВТБ в Северной Осетии
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Заурбек Дзгоев с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Заурбек Дзгоев обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.

Наша справка

Заурбек Дзгоев родился в Орджоникидзе (Республика Северная Осетия - Алания), окончил Горский сельскохозяйственный институт. В банковском секторе - с 1994 года. В Группу ВТБ пришел в 1998 году.

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