2018-11-06T14:22:49+03:00
Общество

Ставропольская модель Катя Ли о романе с рэпером Pharaoh: "Это полнейший сюр!"

Девушка опровергла информацию об отношениях с известным музыкантом
Алена БЕЛЯЕВА
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Катя опровергла информацию о романе.Фото: www.instagram.com/babykateli/Катя опровергла информацию о романе.Фото: www.instagram.com/babykateli/
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Ставропольская модель Катя Ли опровергла слухи о своем романе с рэпером Pharaoh. 5 ноября СМИ заполонила информация о том, что 19-летняя девушка во время прямого эфира в Инсаграм заявила поклонникам, что сейчас является пассией известного музыканта. Якобы Катю спросили, встречается ли она с Pharaoh, а та ответила, что "Сейчас да".

Однако спустя несколько часов модель опровергла данную информацию у себя на странице:

- Ребята, это полнейший сюр, не верьте прессе, потому что я такого не говорила! Извините за дезинформацию, - написала Катя Ли.

Напомним, 19-летняя модель почти всю свою жизнь провела в Ставрополе, а сейчас переехала в Лос-Анджелес, где и продолжает покорять подиум.

coldsiemenscoldsiemens
Девушка не встречается с Pharaoh
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Рэперо Pharaoh известен своими отношениями с Алесей Кафельниковой. Глеб Голубин, это настоящее имя музыканта, долгое время встречался с дочерью прославленного тенниссиста Евгения Кафельникова. Роман молодых людей не одобрил отец Алеси и в итоге все закончилось скандалом.

Девушка заявила, что рэпер бросил ее из-за сообщения бывшему парню, а она с горя порезала себе руки. Впрочем, сам Pharaoh назвал эту историю ложью.

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