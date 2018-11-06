2018-11-06T15:00:08+03:00
Происшествия

В Дагестане арестовали экс-замглавы Минтранса по подозрению в хищении 13 млн рублей

Юсуп Малламагомедов был уволен меньше месяца назад
Алена БЕЛЯЕВА
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Юсупа Малламагомедов. Фото: администрация правительства ДагестанаЮсупа Малламагомедов. Фото: администрация правительства Дагестана
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В Махачкале арестовали бывшего заместителя министра транспорта, энергетики и связи Дагестана Юсупа Малламагомедова. Против чиновника возбуждено уголовное дело. Согласно информации следователей, в 2015 году подозреваемый занимал должность исполняющего обязанности главы Минтранса республики и имел доступ к госконтрактам.

Малламагомедов подделывал коммерческие предложения предпринимателей при составлении аукционной документации, что повлияло на завышение максимальной цены государственных контрактов. Из-за этих афер бюджету республики был нанесен ущерб на общую сумму 13 миллионов рублей.

Напомним, Юсуп Малламагомедов был отправлен в отставку 11 сентября. Вместе с ним уволили еще четверых заместителей министров в Дагестане. После этого появились слухи о второй волне чистки чиновников, которые оказались не чистыми на руку. Вероятно, что эта информация оказалась достоверной, раз через несколько недель против одного из экс-министров было возбуждено уголовное.

Мера пресечения Юсупу Малламагомедову пока не выбрана.

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