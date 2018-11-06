2018-11-06T14:22:49+03:00
Экономика

Самое дешевое топливо в России нашли в Чечне

В рейтинг также попала Ингушетия
Андрей ЗОБОВ
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Самое дешёвое топливо нашли в Чечне и ИнгушетииСамое дешёвое топливо нашли в Чечне и ИнгушетииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Специалисты агентства РИА Рейтинг по данным Росстата составили список регионов России с самым дешёвым топливом. Его возглавили Чечня и Ингушетия, где дизель можно купить за совершенно смешные 40 рублей.

Проблема роста цен на топливо вызывает обеспокоенность у россиян. И оказалось, что меньше всего могут волноваться жители Северного Кавказа — сразу две республики из СКФО возглавили рейтинг регионов с самым дешёвым топливом в стране. Первое место уверенно делят Чечня и Ингушетия. Здесь дизельное топливо продаётся по 40 рублей за один литр. При этом самые высокие цены на него в крайних северных и восточных регионах: Сахалинской области, Чукотке, Якутии и Магаданской области, где за тот же литр в среднем отдают по 50 рублей.

При этом при более подробном исследовании вопроса оказалось, что на Северном Кавказе доступность топлива серьёзно страдает по сравнению с другими регионами. Если в Ямало-Ненецком автономном округе на зарплату среднего жителя можно купить 1828 литров горючего, то, например, в Кабардино-Балкарии зарплаты в разы меньше, и местные жители могут приобрести на них всего 483 литра топлива. При этом средний уровень по России — 813 литров.

Однако КБР находится лишь на третьем месте в антирейтинге по доступности горючего. Второе место застолбил за собой Алтайский край с 479 литрами, а вот уверенным лидером стал ещё один регион СКФО. В Дагестане, по подсчётам специалистов, на среднюю зарплату можно купить лишь 461 литр дизельного топлива.

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