Дагестанец 17 лет проведет в колонии за похищение и убийство друга

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-08T12:37:37+03:00

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В Дагестане вынесли приговор жителю села Ахты Ахтынского района Замиру Саидову. Мужчина обвинялся в похищении человека с целью наживы, а также в убийстве.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, ночью седьмого января нынешнего года Саидов обманул своего друга Байрама Омарова, пригласив его покататься на автомобиле. Обвиняемый вывез парня из села и в безлюдном месте предложил устроить инсценировку похищения, чтобы получить с родителей Омарова крупный денеженжный выкуп. Преступник планировал шантажом заработать полтора миллиона рублей.

Байрам Омаров отказался обманывать родителей и участвовать в этой сомнительной афере, но Саидов не унимался. Он удерживал потерпевшего в своей машине до утра, а когда понял, что тот не изменит своего решения, вывез на пустырь недалеко от села Джаба Ахтынского района и убил. Эксперты выяснили, что Замир сначала несколько раз выстрелил в своего друга, а потом начал бить его ножом. Байрам скончался на месте происшествия.

Саидов же не оставил свою идею подзаработать и неоднократно отправлял родителям Омарова сообщения с требованием передать ему 1,5 миллиона рублей за освобождение их сына. Довести задуманное до конца у него не получилось, так как парня арестовали полицейские.

Это страшное убийство получило большой резонанс в республике. Жители села Ахты несколько раз пытались устроить самосуд над Саидовым. Они напали на него во время следственного эксперимента и даже штурмовали отдел полиции, чтобы самим покарать убийцу. Каждый раз Замира спасали силовики.

Суд признал Саидова виновным и приговорил к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года. Саидов также должен будет выплатить семье своей жертвы один миллион рублей.