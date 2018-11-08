В Австрии чеченцы спасли из полыхающей квартиры парализованную старушку
В Вене трое чеченцев спасли из полыхающей квартиры в доме на Фелберштрассе 87-летнюю старушку. Прикованная к кровати она изо всех сил кричала о помощи. Парни услышали ее, возвращаясь домой с намаза. Чтобы проникнуть в задымленное помещение, им пришлось выбить дверь.
Как пишут австрийские СМИ, молодые люди помогли не только старушке. Даже с приездом спасателей выходцы из Чечни продолжали выводить из горящей многоэтажки других жителей.
- Пламя увидел Бекхан Саидов, с братом Адланом и Асланом Шидаевым, не колеблясь, они бросились в огонь, - пишут зарубежные газеты.
Фрагмент из статьи в австрийской газете
Герои оказались очень скромными и после ЧП поспешили уйти. Найти парней помогли соцсети и старейшина из чеченской диаспоры в Вене.
Всего из-за пожара в столице Австрии пострадали пять человек и две кошки. Отравившихся дымом животных сумели откачать спасатели.
Усатым повезло попасть в руки профессионалов
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