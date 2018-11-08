2018-11-08T17:22:41+03:00
Политика

Instagram Кадырова снова заблокировали

В прошлый раз блокировку объяснили санкциями
Евгения СОКОРЕВА
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Аккаунт главы Чечни в Instagram снова заблокировали. Чем она не понравилась компании Facebook - остается догадываться. Миллионы подписчиков видят только это:

Подписчики в недоумении

Подписчики в недоумении

Сам Рамзан Кадыров пока никак не прокомментировал удаление страницы.

Кстати, аккаунт этот в отличие от предыдущих вел не лично Кадыров, а его "сторонники". Как говорил о странице "za_kadyrov_95" министр по делам печати Чечни Джамбулат Умаров, они цитируют главу республики и следят за его общественно-политической активностью, чтобы пользователи быстрее всех получали последнюю информацию о работе Кадырова и жизни в Чечне.

Напомним, в декабре прошлого года аккаунты чеченского лидера в Instagram и в Facebook уже блокировались. Долгое время гадали, какой из постов не угодил администрации соцсетей. Позже официальный представитель Facebook заявил, что удаление страниц произошло из-за включения имени Рамзана Кадырова в санкционный список США и "нарушения прав человека".

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