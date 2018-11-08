2018-11-08T19:00:43+03:00
Происшествия

В КБР избили битой и сожгли машину одного из лидеров оппозиции

Адам Медалиев защищал права местных жителей, у которых незаконно конфисковали землю
Андрей ЗОБОВ
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Преступники избили правозащитника и сожгли его автоПреступники избили правозащитника и сожгли его автоФото: Максим ЛЮКОВ
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Вчера вечером группа неизвестны жестоко избила ногами и битой одного из лидеров оппозиции Адама Медалиева, после чего преступники сожгли его машину и скрылись. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

— Нападение случилось вчера вечером. Группа неизвестных поджидала правозащитника у собственного дома в пригороде Нальчика. Когда Адам вышел из машины, преступники окликнули его, и не тут же напали с нескольких сторон. Медалиева повалили и стали избивать. При этом били жестоко, используя не только ноги, но и бейсбольную биту. Несмотря ни на что, он успел сгруппироваться, выдержал несколько ударов и сумел оказать сопротивление, скрывшись от преследователей, — сообщили в пресс-службе.

Разочарованные бандиты разбили и подожгли машину правозащитника. После — скрылись на автомобиле без номеров.

Сам Медалиев был госпитализирован. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Давая показания в полиции, оппозиционер связал нападение со своей профессиональной деятельностью. Недавно ему удалось выиграть дело в селении Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарии и вернуть местным жителям часть незаконно отнятой у них земли.

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