2018-11-09T12:11:04+03:00
Общество

Сбербанк в свой день рождения устроит «Зеленый день»

Клиентов ждут скидки, повышенные ставки по вкладам и другие выгодные предложения
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В свой день рождения Сбербанк устроит для клиентов "Зеленый день"В свой день рождения Сбербанк устроит для клиентов "Зеленый день"
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Сбербанк встретит свое 177-летие под девизом «Зеленый день - самый выгодный день в году!» снижением цен и большей доступностью банковских и небанковских продуктов. Со всеми предложениями можно будет ознакомиться онлайн, на специальном лэндинге на сайте www.sberbank.ru/177.

«Зеленый день» стартует для розничных и корпоративных клиентов 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.

Партнеры банка из разных областей торговли и сферы услуг порадуют клиентов специальными скидками в честь дня рождения банка.

В скидочных программах Сбербанка и его партнеров будет использоваться цифра «177» в честь 177-летия банка.

- Сбербанк запускает новую традицию «Зеленый день», - рассказал Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. - Миллионы людей смогут оформить продукты и услуги Сбербанка на уникальных условиях: ипотека со скидкой в 1,77%, кредит от 11,77%, вклад 7,5%, 0% за платежи в приложении Сбербанк Онлайн, 17,7% Спасибо будут начисляться за оплату проезда в общественном транспорте Ростова, Краснодара, Сочи и Ставрополя. К акции на Юге также присоединились наши партнеры - строительные компании, туристические фирмы, спортивные клубы, кафе и рестораны. Мы рассчитываем, что каждый год их число будет только расти.

Предложения банка:

- каждая 177-я заявка на ипотеку, поданная через сервис ДомКлик с 00.00 11.11.2018 по 23.59 12.11.2018 года, получает дисконт 1,7 п.п. к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам, поданным 12 ноября 2018 года через все каналы, - дисконт 0,5 п.п. к процентной ставке. Дисконты 1,77 п.п. и 0,5 п.п. суммируются;

- вклад со ставкой 7,5% годовых;

- потребительские онлайн-кредиты от 11,77% годовых;

- заказ бизнес-карты с кешбэком 17,7%;

- промодепозит для юридических лиц со ставкой на 17,7% выше действующих публичных ставок.

Также 12 ноября с 00.00 по 23.59 платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, будут проводиться без комиссии.

Предложения компаний экосистемы Сбербанка

Маркетплейс «Беру!» приготовил к празднику специальную распродажу. Приобрети товары можно будет со скидками до 30%. Все цены в честь «Зеленого дня» будут оканчиваться на 77.

Сервис DocDoc предоставит доступ к услуге телемедицины на особых условиях. За 1,77 руб. на первый месяц. В честь «Зеленого дня» клиенты смогут получить безлимитное количество онлайн-консультаций с врачами.

СберМобайл предложит специальный тариф, в рамках которого абоненты каждый месяц смогут расходовать 15 Гб и 300 мин. звонков по России. Ежемесячная абонентская плата в течение года составит 177 рублей в месяц, что почти втрое ниже обычной стоимости аналогичного тарифного плана СберМобайл.

Компания «Эвотор» предложит ряд терминалов по цене в 2 раза ниже обычной стоимости. Специальная цена будет действительна для 177 терминалов.

«Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: 177 грузовых автомобилей (КамАЗ/ МАЗ) по сниженной на 7,7% стоимости от розничной цены и 177 легковых автомобилей (LADA/ KIA) со сниженной на 1,77 п.п. ставкой по лизингу.

«Деловая среда» предоставит образовательный курс «120 секунд» для предпринимателей по сниженной стоимости: 1770 руб. вместо 4900 руб.

Крупные торговые центры заявили о готовности своих арендаторов (магазинов, кафе и ресторанов) предоставить скидки на товары от 7 до 17% в зависимости от стоимости покупок.

В акции «Зеленый день» принимают участие партнеры банка в Ставропольском крае.

Строительные Компании «Третий Рим» и ООО «Константа» предоставляют скидку 177 тыс. рублей клиентам Сбербанка, приобретающим жильё с помощью ипотечного кредита. Сеть кафе Cheeseberry Shop предоставляет скидку 17% на любимую продукцию. Спецпредложение от mi01.ru. - скидка 17,7% на Redmi Note 5 4GB/64GB. А магазин Посудов.ру предоставляет скидки на популярные позиции до 77%.

Специальные предложения в эти дни действуют и для участников программы «Спасибо от Сбербанка»:

- совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в аптеках и на автозаправочных станциях, участники получат 1,77% бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка.

- совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в кафе и ресторанах, участники получат 17,7% бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка.

- при оплате проезда в общественном транспорте бесконтактной картой Сбербанка или смартфоном участники также получат 17,7% бонусами СПАСИБО.

- при регистрации в сервисе Сбербанк Профиль новые пользователи получат предложение стать клиентами банка, оформить карту Mastercard Standard или Gold и стать участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Клиентам, оформившим карту Gold в праздничные дни и совершившим по ней покупку до 15 декабря, будут начислены 1500 бонусов СПАСИБО в подарок. Оформив карту Standard и совершив по ней покупку до 15 декабря, клиенты получат 500 бонусов СПАСИБО, а совершив вторую покупку - еще 500.

- при покупке у партнеров программы участники получают повышенные бонусы СПАСИБО (до 17,7%) или купон на скидку до 50% в обмен на 1,77 бонуса.

В течение «Зеленого Дня» отделения Сбербанка будут работать в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) будут открыты более 2100 дополнительных ВСП, в том числе в Ставропольском крае 43 ВСП, а в понедельник (12 ноября) - более 9500 отделений, где клиенты смогут открыть вклад «Зеленый День».

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