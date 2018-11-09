Бывший глава Махачкалы сознался в хищении 34 млн рублей и пообещал все вернуть

В Дагестане суд арестовал недавно назначенного экс-главу Махачкалы Абусупьяна Гасанова.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городского суда столицы республики, сегодня его посадили под домашний арест на 10 суток как подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следователей, из-за чиновника казна потеряла больше 34 млн рублей.

Уточняется, что срок установили до предъявления обвинения. В случае, если расследование назовет его причастным к многомиллионному ущербу арест будет продлен. Ждать вердикта Гасанов будет у себя в квартире в Махачкале.

Важно отметить, что в присутствии адвоката бывший мэр во всем сознался и украденные деньги пообещал вернуть. Судью и следствие он попросил учесть этот факт, а еще не забыть про его малолетних детей и возраст (64 года).

Напомним, 7 ноября против экс-главы Махачкалы завели уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". И уже в тот же день в его рабочем кабинете и доме силовики провели обыск.

Должность Абусупьян Гасанов занял 22 января этого года.

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