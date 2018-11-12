В Чечне полицией убиты двое вооруженных парней, пытавшихся сбежать к боевикам

11 ноября 2018 г. в полицию поступило оперативное сообщение о том, что в 5 утра ушли из дома и планируют присоединиться к террористам двое молодых жителей Урус-Мартановского района, 1994 и 2001 годов рождения. По имеющейся оперативной информации, оба могли быть причастны к незаконному вооруженному формированию.

- На розыск и задержание, пытавшихся сбежать к террористам парней были направлены органы охраны правопорядка Чеченской Республики, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД ЧР. - Правоохранителями указанные молодые люди, пытавшиеся завладеть чужой автомобилем ВАЗ, были блокированы на окраине селения Мартан-Чу.

При попытке задержания правонарушители начали стрелять по служебному автомобилю полицейских. Ответным огнем один из преступников был ликвидирован на месте, а второй умер когда его везли в больницу. В ходе спецоперации в Мартан-Чу никто из сотрудников не пострадал. Среди гражданских пострадавших также нет.

По имеющейся информации, один из ликвидированных парней ранее был осужден за незаконное приобретение и хранение оружия к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Идет выяснение всех подробностей преступления.