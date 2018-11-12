2018-11-12T10:26:30+03:00
Общество

Скончался уполномоченный по правам человека на Ставрополье

Алексею Селюкову было 78 лет
Михаил ЮЖНЫЙ
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Скончался уполномоченный по правам человека на СтавропольеСкончался уполномоченный по правам человека на СтавропольеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополье скончался уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков, заслуженный юрист РФ, почётный работник прокуратуры СССР и Российской Федерации. Ему было 78 лет.

Алексей Иванович родился 12 мая 1940 года в селе Тугулук Грачёвского района Ставрополья. Обучался в Саратовском юридическом институте, окончил институт с отличием в 1966 году.

После службы в советской армии был следователем прокуратуры Шпаковского района, прокурором Хабезского района Карачаево-Черкесии, затем прокурором Урупского района, прокурором Черкесска. С августа 1984 года по август 1985 года – прокурор города Ставрополя. В сентябре 1985 года Алексей Иванович был назначен прокурором Карачаево-Черкесии.

В январе 1988 года Алексея Селюкова назначили первым зампрокурора Ставропольского края — начальником региональном следственного управления. На этой непростой должности он проработал около десяти долгих лет. В январе 1998 Селюков был назначен первым заместителем секретаря Совбеза края, а в июне этого же года стал прокурором всего Ставрополья.

25 июля 2002 года Алексей Селюков был избран Государственной Думой края уполномоченным по правам человека в регионе. 16 июня 2015 года его внова переизбрали на новый 5-летний срок полномочий краевого омбудсмена.

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