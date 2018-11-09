2018-11-09T13:51:10+03:00
Общество

В Дагестане задержали гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Силовики проводят обыски в офисе компании
Андрей ЗОБОВ
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Владимир Анастасов. Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»Владимир Анастасов. Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
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В Дагестане сотрудники ФСБ задержали генерального директора «Газпром межрегионгаз Махачкала». Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил информированный источник в силовых структурах региона.

— В пятницу силовики провели серию обысков, а также в офисе ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». В этот момент генерального директора организации не было на месте. Кабинет Владимира Анастасова пришлось вскрывать. Его самого задержали немного позднее, — сообщил собеседник.

Кроме того, силовики задержали начальника отдела абонентского учета и отчетности Зарину Абазову. По предварительной информации, она подозревается в причинении ущерба, путём злоупотребления доверием. Очитается, что она могла начислять лишние кубометры газа абонентам компании.

В ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» подтвердили, что в данный момент силовики проводят в офисе оперативно-следственные действия.

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