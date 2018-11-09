2018-11-09T16:34:45+03:00
Экономика

Корпоративный кредитный портфель ВТБ на Северном Кавказе превысил 30 млрд рублей

С начала года объем его вырос на 4 процента
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Корпоративный кредитный портфель ВТБ на Северном Кавказе превысил 30 млрд рублейКорпоративный кредитный портфель ВТБ на Северном Кавказе превысил 30 млрд рублей
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Объем кредитного портфеля корпоративного бизнеса ВТБ в СКФО с начала 2018 года вырос на 4% и достиг 30,5 млрд рублей.

За девять месяцев банк предоставил предприятиям региона 29 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Портфель пассивов с учетом крупного и малого бизнеса с начала года увеличился на 7%, до 18,8 млрд рублей. При этом объем средств, привлеченных до востребования, составил 8,2 млрд рублей, из которых 4,6 млрд размещены на расчетных счетах клиентов среднего бизнеса. В срочные депозиты привлечено 10,6 млрд рублей.

База корпоративных клиентов ВТБ в Северо-Кавказском федеральном округе насчитывает более 11 300 компаний, из которых более 85% - представители сегмента малого бизнеса.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО, отметил:

- Банк активно продвигает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, совершенствует линейку продуктов и сервисов, разрабатывает специальные предложения и индивидуальные условия для предприятий региона, исходя из специфики их деятельности. Такой комплексный подход обеспечивает клиентам стабильное полноценное финансовое партнерство в лице банка ВТБ.

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