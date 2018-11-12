Очередному российскому бойцу UFC отказали во въезде в США

Российский боец смешанных единоборств, участник Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Рамазан Эмеев не сможет посещать США и участвовать в турнирах. В американском консульстве ему отказали в выдаче визы.

— Да, действительно отказали. Никаких причин не назвали. Объяснять своё решение отказались — сказали, что не обязаны, — рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» Рамазан Эмеев. — Сейчас буду втягиваться в тренировочный процесс, работать и надеяться.

Карьера дагестанского спортсмена в америке теперь оказалась под угрозой. Контракт с UFC был подписан сравнительно недавно, в трёх боях Эмеев одержал три победы. Он подавал надежды, как сильный боец.

— Мы собираемся подать апелляцию. UFC сделает мне приглашение, будем пробовать ещё раз через месяц-другой. А если откажут — придётся ждать турниров в Европе, Бразилии, России или в любых других странах. Это большой удар, но я не отчаиваюсь. Продолжаем жить и работать, — сообщил Рамазан Эмеев.

Власти США продолжают отказывать в визах российским спортсменам. В сентябре 2018-го чеченский спортсмен Майрбек Тайсумов также получил отказ, после чего решил завершить карьеру. В октябре на бой с Конором Макгрегором по тем же причинам не смог попасть отец и тренер дагестанского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов. А в 2015 году в визе отказали бойцу Рустаму Хабилову.