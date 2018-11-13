2018-11-13T11:51:20+03:00
Общество

ВТБ развивает сотрудничество с агропредприятием «Терский»

В рамках программы льготного кредитования АПК Минсельхоза РФ банк предоставил кредит в 150 млн рублей на один год
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ВТБ в СКФО продолжает реализацию программы льготного кредитования предприятий АПКВТБ в СКФО продолжает реализацию программы льготного кредитования предприятий АПК
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Кредит, который предоставил ВТБ в СКФО АО СХП «Терский», будет использован для проведения осеннего сева сельскохозяйственных культур. В начале этого года банк уже финансировал компанию в размере 100 млн рублей на льготных условиях в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ.

- Аграрии региона уже завершили уборку сельскохозяйственной продукции, - подчеркнул Александр Дыренко, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в СКФО, Теперь им предстоят не менее важные работы, от которых будет зависеть урожай уже следующего года. Банк сотрудничает с основными предприятиями АПК округа и готов поддерживать компании на всех этапах их деятельности.

Андрей Люфт, генеральный директор АО СХП «Терский», отметил: - Очень важно, когда кредитор выступает именно финансовым партнером компании, а где-то даже советником, предлагая самые оптимальные решения для бизнеса. Это позволяет не отвлекаться на стороннюю работу, а непосредственно заниматься основной деятельностью. Мы рады, что за короткое время ВТБ стал для нашего предприятия именно таким партнером.

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