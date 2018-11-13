"Синтоловый качок" вызвал Макгрегора на бой

В последнее время "синтоловый качок" усиленно занимается спортом, пытаясь увеличить не только мышечную массу, но и силу своих "рук-базук". Видимо, первые успехи на спортивном поприще вскружили голову Кириллу Терешину и он решил вызвать на бой самого Конора Макгрегора.

Обладатель химических бицепсов записал видео, которое разместил в своем аккаунте в Инстаграм. На кадрах ролика он обратился к ирландскому бойцу с угрозами.

- Макгрегор, тебе хана! Победа будет за мной, - заявил "синтольщик".

Свои слова Терешин решил подкрепить действиями, ударив несколько раз кулаками по боксерской груше. Примечательно, что для съемки ролика фрик надел папаху, которую в последнее время все называют "шапкой Хабиба". Видимо, таким образом он решил в очередной раз доказать свою фанатскую преданность Нурмагомедову, на победу которого он даже делал ставку.

Подписчиков "рук-базук" видеоролик рассмешил. Многие заявили, что Терешин позволяет себе такие громкие слова только потому, что Конор Макгрегор даже не подозревает о ее существовании. В противном случае, от фрика не осталось бы и мокрого места.

- Легко быть смелым в социальных сетях. А в реальной жизни даже обычный 11-классник легко тебя размотает. Что говорить о настоящем бойце?

- Малыш, ты куда лезешь вообще? Да у тебя бы "базуки" лопнули только потому, что Конор мимо прошел.

- Хватит позорить Хабиба! Ему не нужны такие фанаты. И вообще, сними кавказскую шапку - ты не достоин ее носить.

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Кирилл Терешин вновь заявил, что решился на удаление вредных химических препаратов из своих бицепсов. Об этом Кирилл Терешин рассказал своим подписчикам в социальных сетях. Оказывается, у пятигорского фрика до сих пор не проходят сильнейшие боли (продолжение).