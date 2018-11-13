2018-11-13T15:37:09+03:00
Звезды

Леонид Парфёнов нашёл на Ставрополье хореографа мирового уровня

Журналист был поражён, что уникальный самородок смог вырасти в суровых реалиях Северного Кавказ
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Леонид Парфёнов поразился таланту ставропольчанки Ирины КононовойЛеонид Парфёнов поразился таланту ставропольчанки Ирины КононовойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Известный журналист Леонид Парфёнов нашёл на Ставрополье хореографа и танцовщицу мирового уровня. Ей стала финалистка проекта «Танцы на ТНТ» Ирина Кононова.

В новом выпуске авторской передачи об искусстве «Парфенон», Парфёнов рассказывал о реалиях русского балета и его метаморфозах. По словам ведущего, в прошлом веке балет в России был лучшим в мире, но многие исполнители бежали из страны из-за жанровой узости — в советских реалиях модернизм был непозволительной роскошью. Поэтому в стране бал правил «имперский», классический балет.

За последние годы ситуация в корне изменилась и по всей стране стала развиваться альтернативная, более современная, модернистская и молодёжная хореография. Подтверждение своих мыслей телеведущий нашёл в программе фестиваля «Context» ведущей отечественной балерины Дианы Вишнёвой. В списке заявленных талантов он нашёл ставропольчанку Ирину Кононову.

Ставрополь не был столицей союзной республики, — рассказывает Парфёнов. — В те времена, когда в балете мы были «впереди планеты всей», городу не светило вообще никакой хореографии — просто не полагалось. А уж тем более какой-то современной, модерновой. Максимум казачьи пляски на завалинке. А тут пожалуйста. Ирина Кононова — художественный руководитель театра 10th Avenue. Ну не чудо ли?

«Парфенон» с Ириной Кононовой.Рассказ о балете и ставропольчанке с 17:30

Напомним, что Ирина действительно яркий и востребованный исполнитель и хореограф — девушка дошла до финала и заняла 6 место в 3 сезоне самого популярного хореографического проекта страны — «Танцы на ТНТ». Кононова, по словам жюри, стала «украшением проекта, раскрывавшимся, как изысканное вино». Оказалось, что комплименты Егор Дружинин на ветер не бросает — после завершения проекта, он пригласил девушку хореографом в свою команду.

В интервью «Комсомольской правде на Северном Кавказе» девушка рассказывала о своих дальнейших планах: она хочет создать в Ставрополе уникальное театральное пространство, где будет ставить смелые, экспериментальные хореографические этюды и спектакли.

Ирина Кононова отметилась не только как блистательный хореограф, но дошла до финала в 3 сезоне шоу «Танцы на ТНТ»

Ирина Кононова отметилась не только как блистательный хореограф, но дошла до финала в 3 сезоне шоу «Танцы на ТНТ»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ирина Кононова - «КП»: Еще б недели две - и я бы точно выиграла!

Финалистка шоу «Танцы на ТНТ» призналась, что не собиралась в проект, поделилась, что будет делать после него, и объяснила, почему не стала говорить об отсутствии ноги (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Терпсихора России» соберет в Ессентуках 2 тысячи танцоров со всей страны
В Чечне энергетики оперативно вернули свет в дома 100 тысяч человек
В Нальчике забравший детскую коляску эвакуатор попал на видео
На Ставрополье следователи накрыли сеть по продаже поддельной минералки
Краснокнижных соколов-сапсанов пытались контрабандой вывезти из Дагестана
Из Ставропольской психиатрической больницы № 1 эвакуировали пациентов
Суд продлил арест главы Фонда медстрахования Дагестана
Погода парализовала работу ставропольского аэропорта
На Ставрополье мужчины задержали напавшего на женщину насильника
В Ставрополе спасатели помогли пенсионерке, запертой в собственной квартире
В Дагестане три человека погибли в лобовом столкновении автобуса и легковушки
В Ессентуках коммунальщики будут работать круглосуточно
В КБР полицейский насмерть сбил пешехода
Жители Невинномысска останутся без воды 14 ноября
Ставропольцев ждёт холодная и дождливая неделя
На Ставрополье ревнивец зарезал признавшуюся в изменах любовницу
В Ингушетии пять человек попали в больницу после аварии со «Скорой»
В Ставрополе водитель сбил на пешеходном переходе ребенка
На Ставрополье возобновлено ранее ограниченное движение на трассе в Александровском районе
Губернатор Ставрополья взял на контроль ситуацию с жестоким избиением девочки в Минводах