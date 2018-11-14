2018-11-14T15:06:33+03:00
Общество

ВТБ в Кабардино-Балкарии нарастил портфель кредитов физлицам до 2 млрд рублей

Один из драйверов роста — кредиты наличными
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С начала года розничный бизнес ВТБ в Кабардино-Балкарии увеличил портфель кредитов физлицам на 43%С начала года розничный бизнес ВТБ в Кабардино-Балкарии увеличил портфель кредитов физлицам на 43%
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С начала года розничный бизнес ВТБ в Кабардино-Балкарии увеличил портфель кредитов физлицам на 43% - до 2 млрд рублей. Одним из драйверов роста розничного кредитования стали кредиты наличными, объем выдач, которых вырос в три раза. Кредиты наличными пользуются повышенным спросом у населения республики. За девять месяцев текущего года ВТБ выдал более 1100 займов на сумму свыше 510 млн рублей, что в три раза больше, чем за первые девять месяцев 2017 г. Объем портфеля по данному направлению с начала года вырос на 78% и достиг 702 млн рублей.

Еще одним драйвером роста розничного бизнеса ВТБ является ипотека. За январь-октябрь 2018 года банк выдал 236 жилищных кредитов на общую сумму порядка 400 млн рублей. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Ипотечный портфель с начала года увеличился на 30%, до 1,3 млрд рублей. Объем портфеля привлеченных средств физических лиц с января 2018 года вырос на 28% и составил 2 млрд рублей. В свою очередь, портфель депозитов увеличился на 8% и составил 1,4 млрд рублей.

Также фокусным направлением работы ВТБ в отчетном периоде стало развитие зарплатных проектов. За три квартала сотрудникам предприятий КБР было представлено порядка трех тысяч зарплатных карт, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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