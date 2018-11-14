Конституционный суд РФ принял к рассмотрению дело об административной границе между Чечней и Ингушетией

Конституционный суд Российской Федерации принял к рассмотрению дело об административной границе между Чеченской Республикой и Ингушетией. Об этом сообщает информационное агенство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Отмечается, что заседание по данному делу состоится в ближайшие дни - 27 ноября. Оно пройдет в открытом режиме.

Судьей-докладчиком по данному процессу был назначен зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин. Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 8 ноября обратился в Конституционный суд (КС) России с просьбой к служителям Фемиды проверить законность соглашения об административных границах с Чечней.

Всемирный конгресс ингушского народа также обратился в Конституционный суд России с просьбой разрешить допустить его представителей к участию в рассмотрении дела.

В организации сообщили, что конгресс также желает получить копию обращения в Конституционный суд главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, так как неясно то, какой конкретно вопрос был поставлен им перед КС РФ.

Напомним, ранее соглашение об административной границе между Чечней и Ингушетией с обменом территориями вызвало митинг протеста в Магасе среди тех, кто считает, что обмен был неравнозначным.