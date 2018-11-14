Вратарь сборной России возглавил минспорта Северной Осетии

Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов возглавил министерство спорта Северной Осетии на следующий день после завершения карьеры. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе ведомства.

В понедельник 35-летний вратарь, несколько месяцев подряд пытавшийся найти себе новый клуб, объявил о завершении спортивной карьеры.

— Дорогие друзья! С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет — я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом, — написал Габулов в Instagram.

С вторника бывший голкипер возглавил министерство физической культуры и спорта родной Северной Осетии. На этом посту Габулов сменил олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Хасана Бароева. Он исполнял обязанности министра с 2014 года.

Владимир Габулов в составе ЦСКАФото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, что Владимир Габулов родился в Моздоке. С детства будущий голкипер сборной России обожал футбол и уже в 16 лет дебютировал за городской ФК Моздок, выступавший во втором дивизионе. Здесь за два сезона от вышел на поле в 33 матчах.

После этого вратарь по приглашению Валерия Газааева перешёл в столичное Динамо, но провёл там всего полгода. После ухода тренера ему пришлось снова сменить клуб, перейдя во владикавказскую «Аланию». Реализуя детскую мечту, Габулов провёл здесь два с половиной года, быстро став основным вратарём.

С 2004 по 2006 год голкипер выступал за столичный ЦСКА, с которым дважды становился чемпионом России и завоевал кубок УЕФА под руководством того же Газааева. Однако здесь ему была отведена роль дублёра блестящего Игоря Акинфеева, прочно застолбившего за собой место в воротах. Поэтому перед началом нового сезона 2007 года голкипер решил сменить клуб, перейдя в «Кубань». Несмотря на то, что по итогам сезона команда из Краснодара покинула Премьер-лигу, блестящая игра Габулова не осталась незамеченной — он вошёл в список лучших игроков чемпионата и впервые получил вызов в сборную.

В 2008 году футболист на правах аренды выступал за «Амкар», с которым дошёл до финала Кубка России, где пермяки проиграли ЦСКА по пенальти. После окончания сезона блестящего вратаря вновь приобрело «Динамо», где он играл до 2011 года.

Владимир Габулов отражает опасный удар в матче «Урал» — «Динамо»Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2011 до 2013 года вратарь играл за махачкалинский «Анжи». Габулов пришёл в эпоху расцвета, и смог завоевать здесь бронзовые медали чемпионата России, серебро кубка страны и дошёл с клубом до 1/8 финала Лиги Европы.

В 2013 вратарь в третий и последний раз вернулся в столичное «Динамо». В клубе он играл до 2016 года, однако до призовых мест москвичи так и не добрались, лишь единожды заняв 4 место в РФПЛ.

После этого вратарь выступал за тульский «Арсенал» и «Брюгге». Здесь он взял золото чемпионата Бельгии, однако продлить контракт с клубом не смог. После нескольких месяцев поиска клуба 35-летний голкипер объявил о завершении карьеры.